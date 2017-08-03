Сборная Армении заняла 6-е место на молодежном первенстве мира по борьбе

В финальный день соревнований на молодежном первенстве мира по борьбе. Которое проходит в Финляндии, Арсен Арутюнян завоевал бронзовую медаль в весовой категории 55 кг. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба АОК. На молодежном первенстве мира по вольной борьбе Карен Зурабян стал серебряным призером в первый же день соревнований.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства по делам спорта и молодежи Армении, в тот же день Саргис Овсепян занял 5-е место в своей весовой категории - 96 кг.

В командном зачете сборная Армении заняла 6-е место на молодежном первенстве мира по вольной борьбе. Молодежная сборная Армении по борьбе участвует в соревнованиях под руководством тренера Аветика Варданяна.

Молодежное первенство мира по борьбе 2017 года проходит 1-6-го августа в Финляндии. 4-го августа на ковер выйдут борцы греко-римского стиля.