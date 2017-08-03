WikiLeaks опубликовал документы о программе ЦРУ по контролю за веб-камерами

Портал WikiLeaks в пятницу опубликовал очередную партию секретных документов ЦРУ, новый пакет описывает работу инструментов контроля работы веб-камер и микрофонов.

"Сегодня, 3 августа 2017 года, WikiLeaks публикует материалы о проекте ЦРУ Dumbo. Dumbo — это инструмент, позволяющий приостанавливать использование веб-камеры и повреждать любые видеозаписи, которые могут компрометировать работу Группы физического доступа (PAG)", — говорится в новой публикации портала в рамках его проекта Vault 7,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В релизе поясняется, что PAG — это специальное отделение Центра радиотехнической и электронной разведки, задачей которого является получение и использование физического доступа к компьютерам во время полевых операций ЦРУ.

Как сообщается, Dumbo может распознавать, контролировать и управлять системами контроля и обнаружения компьютера, на котором установлена ОС Microsoft Windows.