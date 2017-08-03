«Ереван ТАРАз-фест 2017» направлен на развитие туризма, приуроченного к событиям

Третий фестиваль национальной армянской моды и культуры «Ереван ТАРАз-фест 2017» состоится 5-го августа на Северном проспекте, заявила в четверг журналистам помощник мэра, начальник отдела туризма мэрии Мария Барагамян.



"«Ереван ТАРАз-фест 2017» – это площадка, на которой одновременно будет представлено искусство народных мастеров, современных армянских дизайнеров, использующих в своих работах образцы тараза. В этом году на фестивале свои дизайнерские коллекции представят три дизайнера: Лилит Меликян, Арам Николян и Геворк Шадоян, который примет участие в фестиваля впервые", - заявила Барагамян.



По ее словам, фестиваль в этом году впервые на нем будут представлены национальные костюмы и культуры других стран, поэтому он будет состоять из двух частей.



"Первая часть фестиваля – это выставка-продажа, на которой будут представлены этнические костюмы разных стран. В ней примут участие представители трех национальных общин в Армении: Украины, Польши и Германии, а также посольства Белоруссии, Казахстана и Кувейта", - сказала Барагамян.Как передает «Арменпресс» , она сообщила, что на выстаке-продаже также будет представлено творчество армянских дизайнеров в рамках проекта "Armenian Brands". Посетители фестиваля смогут сфотографироваться в национальных костюмах.Свои экспозиции посетителям фестиваля продемонстрируют также Музей истории Еревана, Галерея кукол Еревана и компания "Мегерян карпет".Во второй части «Ереван ТАРАз-фест 2017» состоится показ коллекций трех дизайнеров – участников фестиваля. Дизайнер Лилит Меликян представит свою последнюю коллекцию "Короли и королевы", Арам Николян - "AYNTAP", а Геворк Шадоян – "Возрождение", посвященную 100-летию Геноцида армян.Фестиваль армянского национального костюма – тараза - «Ереван ТАРАз-фест 2017» проводится с 2015 года в рамках трехмесячной программы столичной мэрии "Ереванское лето", целью которой является развитие развлекательного туризма в Армении.