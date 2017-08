В интернете появился первый трейлер фильма Анджелины Джоли

Netflix опубликовал первый трейлер фильма «Сначала они убили моего отца» (First They Killed My Father), режиссером, сценаристом и продюсером которого стала Анджелина Джоли.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует tattler.ru.

Фильм снят по одноименной книге писательницы Лун Ун и рассказывает о гражданской войне и геноциде в Камбодже. С Лун Ун Джоли познакомилась в 2002 году во время своей первой благотворительной миссии в Камбоджу.