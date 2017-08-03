Лучшая армянская толма в Батуми: среди домохозяек устроили соревнование

Фестиваль-конкурс армянской толмы впервые состоялся в черноморском городе Батуми. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как в разгар летнего курортного сезона прошло это мероприятие.

Десятки домохозяек, проживающих в Батуми, представили приготовленную ими армянскую толму на фестивале-конкурсе, который прошел на территории армянской церкви Сурб Пркич. Всего на конкурсе было представлено более 30 разновидностей толмы. Победители фестиваля-конкурса были награждены почетными грамотами и ценными призами. Праздник посетили сотни гостей, в том числе туристы, отдыхающие в черноморском городе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.