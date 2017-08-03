Инцидент в общине Шамирам не делает чести езидскому народу: Депутат НС Армении Рустам Махмудян

Казалось бы, в 21 веке геноцидов не должно быть, однако в 2014 году езиды подверглись геноциду со стороны террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в ряде стран, в том числе и в РФ). Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал депутат Национального Собрания Армении, представитель езидской общины Рустам Махмудян.

«Истребление езидов боевиками ИГ в августе 2014-го года – классический пример геноцида», – отметил он.

«Они совершили геноцид езидов на глазах у всего мира. Около 300 тысяч езидов стали беженцами, 4 тысячи женщин удерживаются боевиками в плену, подвергаются трудовому и сексуальному рабству. Только в 2014 году в городе Синджар погибли 3 тысячи езидов», – указал депутат.

Р. Махмудян также добавил, что в освобожденной от ИГ части Синджара жизнь возвращается в нормальное русло.

Депутат НС подчеркнул, что геноцид езидов является последствием непризнания международным сообществом совершенного более 100 лет назад в Османской империи Геноцида армян.

Р. Махмудян отметил, что, по его мнению, армянский народ готов принять и признать геноцид езидов, однако это является нелегким процессом.

Обратившись к имевшему место недавно кровавому инциденту в селе Шамирам, преимущественно населенном езидами, Р. Махмудян отметил, что это ужасное событие, которое не делает чести езидскому народу.

«Предпринимаются масштабные оперативные действия, есть задержанный. Он приходится дядей стрелявшему и обвиняется в сокрытии преступления», – подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что в результате широкомасштабных следственных и иных судебно-процессуальных действий по возбужденному в Главном управлении по особо важным делам Следственного комитета РА уголовному делу по факту убийства двух и более лиц, имевшего место 1 августа в селе Шамирам Арагацотнской области, 1 лицо объявлено в розыск и 1 - арестовано.

На основании фактических данных идентифицирована личность подозреваемого в убийстве в селе Шамирам.Это житель села Мясникян (Армавирская область) Тельман Калашян (1967 г/р). 1 августа в 09:30 часов Калашян поговорил с родственником относительно денежных вопросов – потребовав вернуть деньги, данные его родственникам. Разговор закончился спором.

Узнав, что его собственный родственник и родственники последнего находятся в в ритуальном салоне близ кладбища села Шамирам, на автомашине VAZ 21214 явился туда. Калашян ворвался туда с ругательствами, потом выстрелил из принесенного оружия в направлении находящихся на поминках. В результате 4 человека убиты, 7 ранены.

После этого Калашян убежал с места происшествия. Один из участников поминок преследовал его на своей машине. По данным следствия он настиг преследуемого в конце села и сбил машину Калашяна, которая от удара съехала с дороги в поле и в результате повреждения остановилась.

Калашян с оружием в руке вышел из машины и стал стрелять в своего преследователя, однако тот увернулся. К Калашяну подъехал на машине его двоюродный брат и вывез его с этого места – они уехали оба.

По фактам возбуждено уголовное дело по пп.1-6 ч.2 ст.104, ч.1 ст.235, ч.1 ст. 34-104 УК РА.

Калашян объявлен в розыск. Его двоюродный брат арестован.

Следствие продолжается.