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Инцидент в общине Шамирам не делает чести езидскому народу: Депутат НС Армении Рустам Махмудян


Казалось бы, в 21 веке геноцидов не должно быть, однако в 2014 году езиды подверглись геноциду со стороны террористической группировки «Исламское государство»  (ИГ, запрещена в ряде стран, в том числе и в РФ). Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал депутат Национального Собрания Армении, представитель езидской общины Рустам Махмудян.

«Истребление езидов боевиками ИГ в августе 2014-го года – классический пример геноцида», – отметил он.

«Они совершили геноцид езидов на глазах у всего мира. Около 300 тысяч езидов стали беженцами, 4 тысячи женщин удерживаются боевиками в плену, подвергаются трудовому и сексуальному рабству. Только в 2014 году в городе Синджар погибли 3 тысячи езидов», – указал депутат.

Р. Махмудян также добавил, что в освобожденной от ИГ части Синджара жизнь возвращается в нормальное русло.

Депутат НС подчеркнул, что геноцид езидов является последствием непризнания международным сообществом совершенного более 100 лет назад в Османской империи Геноцида армян.

Р. Махмудян отметил, что, по его мнению, армянский народ готов принять и признать геноцид езидов, однако это является нелегким процессом.

Обратившись к имевшему место недавно кровавому инциденту в селе Шамирам, преимущественно населенном езидами, Р. Махмудян отметил, что это ужасное событие, которое не делает чести езидскому народу.

«Предпринимаются масштабные оперативные действия, есть задержанный.  Он приходится дядей стрелявшему и обвиняется в сокрытии преступления», – подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что в результате  широкомасштабных следственных и иных судебно-процессуальных действий по возбужденному в  Главном управлении по особо важным делам Следственного комитета РА уголовному  делу   по факту  убийства двух и более лиц, имевшего место 1  августа в  селе Шамирам Арагацотнской  области, 1  лицо объявлено в  розыск и 1  - арестовано.  

На основании фактических данных идентифицирована личность подозреваемого в  убийстве  в  селе Шамирам.Это  житель села Мясникян (Армавирская область) Тельман Калашян (1967 г/р).  1  августа в 09:30 часов Калашян поговорил с родственником относительно денежных вопросов – потребовав вернуть деньги, данные его родственникам. Разговор закончился спором. 

Узнав, что его собственный  родственник  и родственники последнего находятся в  в ритуальном салоне  близ кладбища села  Шамирам, на автомашине VAZ 21214 явился туда. Калашян ворвался туда  с ругательствами, потом выстрелил из принесенного оружия в  направлении находящихся  на  поминках.  В результате  4 человека убиты, 7 ранены. 

После  этого Калашян убежал с места  происшествия. Один из участников  поминок  преследовал его на  своей  машине. По данным следствия он настиг преследуемого в  конце  села и сбил машину Калашяна,  которая  от удара съехала с дороги в поле  и в  результате  повреждения  остановилась. 

Калашян с оружием в руке вышел из машины и стал стрелять в  своего преследователя, однако тот увернулся. К  Калашяну  подъехал на машине его двоюродный брат и вывез его с этого места – они уехали оба.

По фактам возбуждено уголовное  дело по пп.1-6 ч.2 ст.104, ч.1 ст.235, ч.1 ст. 34-104 УК РА.

Калашян объявлен в  розыск. Его  двоюродный брат арестован.

Следствие  продолжается.  

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