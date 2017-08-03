Лукашенко потребовал заставить 300 тысяч белорусов работать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо заставить работать 300 тысяч граждан страны. Об этом он сказал в четверг, 3 августа, передает агентство БЕЛТА.

«Как минимум полмиллиона у нас неработающих людей. Из них 200 тысяч мы можем освободить: многодетных, больных, инвалидов, людей, которые, может, и хотят работать, но у них не получается в силу жизненных обстоятельств», — отметил глава государства,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

«Но 300 тысяч где? Мы их должны заставить работать. Вот и вся идеология. Скрывать здесь от народа ничего не надо», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что способствовать трудоустройству незанятых граждан будет обновленный декрет «о тунеядцах» (официальное название — «О предупреждении социального иждивенчества»).