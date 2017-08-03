M.A.C посоветовал женщинам сделать губы «металлическими»

Косметический бренд M.A.C представил лимитированную коллекцию косметических средств под названием Metallic Lips. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 3 августа.

Помады и тени придают губам и векам металлический эффект. Ожидается, что в продаже новинки появятся с сентября. Цены на них будут варьироваться от 1390 до 1720 рублей,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

M.A.C Cosmetics — производитель косметики, штаб-квартира компании располагается в Нью-Йорке. Фирма создана в Канаде в 1984 году. Изначально бренд позиционировал себя как «косметику для визажистов», но затем вышел на массовый рынок. В настоящее время бренд принадлежит фирме Estee Lauder.