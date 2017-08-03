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Константин Орбелян назначен директором Оперного театра


Приказом министра культуры Армении Армена Амиряна Константин Орбелян назначен директором ГПОН «Театр оперы и балета имени Александра Спендиаряна», на основе решения правительства Армении от 27-го июля.

Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства культуры Армении.

До этого Константин Орбелян являлся временным исполняющим обязанностей директора Оперного театра.

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