Константин Орбелян назначен директором Оперного театра

Приказом министра культуры Армении Армена Амиряна Константин Орбелян назначен директором ГПОН «Театр оперы и балета имени Александра Спендиаряна», на основе решения правительства Армении от 27-го июля.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства культуры Армении.

До этого Константин Орбелян являлся временным исполняющим обязанностей директора Оперного театра.