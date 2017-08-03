Всемирный совет по золоту сообщил о падении спроса на этот металл

Мировой спрос на золото в первом полугодии 2017 года упал в годовом выражении на 14 процентов, до 2004 тонн, из-за сокращения притока драгметалла в биржевые инвестиционные фонды. Об этом сообщается в докладе Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), опубликованном в четверг, 3 августа.

Во втором квартале этого года спрос сократился на 10 процентов, до 953,4 тонны. При этом предложение на рынке золота в этот период снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на восемь процентов — до 1066 тонн,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Центральные банки стран продолжают покупать драгоценный металл, но более скромными темпами, чем в последние годы. Во втором квартале 2017-го в годовом выражении они увеличили закупки на 20 процентов, до 94 тонн, отмечается в материалах WGC.