В работе Skype произошел масштабный сбой

Пользователи Skype по всему миру опять столкнулись со сбоями в работе сервиса.

"Мы в курсе проблемы, что пользователи не могут отправлять или получать сообщения чата Skype. Наша инженерная команда уже работает!" — говорится в официальном сообщении Skype.

Сильнее всего проблема затронула пользователей в Северной Америке и Европе,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В июне пользователи Skype уже сталкивались с проблемами в работе сервиса. В частности, они не могли отправлять или получать сообщения. На устранение проблемы потребовалось около двух дней.

На этот раз Microsoft быстро отреагировала на проблему. "Хорошей новостью является то, что через несколько минут ваши контакты в конечном итоге получат сообщения", — отметила компания.

Компания Skype была основана в 2003 году. Ее штаб-квартира расположена в Люксембурге. В 2011 году корпорация Microsoft приобрела Skype за 8,5 миллиарда долларов.