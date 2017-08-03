Глава Евросовета Туск прибыл на допрос в прокуратуру в Варшаве

Глава Евросовета Дональд Туск прибыл в прокуратуру в Варшаве на допрос по делу о нарушениях при вскрытии жертв смоленской катастрофы, передает агентство PAP.

Туск будет допрошен в качестве свидетеля,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

У здания Национальной прокуратуры экс-премьера встретила группа его сторонников, которые скандировали имя Туска, а также принесли транспарант с надписью "Приветствуем президента Европы". Среди собравшихся у прокуратуры сторонников главы Евросовета — представители крупнейшей в стране оппозиционной партии "Гражданская платформа", сооснователем которой являлся Туск.

Главу Евросовета 19 апреля уже допрашивали в прокуратуре, тогда допрос около восьми часов. Дело касалось сотрудничества военной контрразведки Польши с ФСБ.