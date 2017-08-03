Ученые впервые отредактировали вызывающие болезни мутации в человеческих эмбрионах

Американские генетики из Орегонского университета впервые с помощью технологии Crispr-Cas9 отредактировали мутации в человеческих эмбрионах, которые могли бы вызвать болезни. Статья об этом опубликована в журнале Nature.

В исследовании ученые оплодотворили донорские яйцеклетки сперматозоидами, которые содержал ген, вызывающий предрасположенность к развитию сердечной недостаточности. Когда яйцеклетка была оплодотворена, ученые применили инструмент для редактирования генов Crispr-Cas9, который работает как своего рода ножницы, отсекающие дефектные части гена,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

После того, как проблемные участки разрезаны, клетки могут восстанавливаться со здоровыми частями и, таким образом, избавиться от мутации, которая вызывает болезнь. 42 из 58 эмбрионов были отредактированы так, что у них не возникло мутации, а значит была поставлена преграда развитию болезни, которая могла возникнуть с вероятностью в 50 процентов.