Создается фонд «Цифровая Армения»

Для развития государственных электронных услуг правительство Армении создает особый фонд «Цифровая Армения». Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства Армении 3-го августа.

«Цель фонда – поддержать внедрение цифровых технологий во всех звеньях госуправления, что повысит эффективность управления и поможет частному сектору»,- сказал руководитель аппарата правительства Армении Ваге Степанян.