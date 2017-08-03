Создается фонд «Цифровая Армения»
Для развития государственных электронных услуг правительство Армении создает особый фонд «Цифровая Армения». Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства Армении 3-го августа.«Цель фонда – поддержать внедрение цифровых технологий во всех звеньях госуправления, что повысит эффективность управления и поможет частному сектору»,- сказал руководитель аппарата правительства Армении Ваге Степанян.
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