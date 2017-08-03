Источник сообщил о визите замминистра иностранных дел Ирана в Турцию

Заместитель министра иностранных дел Ирана по Ближнему Востоку Хоссейн Джабер Ансари направился в четверг в Анкару для переговоров с турецкими чиновниками, сообщил РИА Новости источник в МИД Ирана.

"Заместитель главы МИД Ирана Хоссейн Джабер Ансари направился в турецкую столицу Анкару для встреч с чиновниками после завершения его визита в Москву", — заявил источник,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

МИД РФ сообщил в среду, что заместители министров иностранных дел РФ, Ирана и Ирака Михаил Богданов, Хоссейн Ансари и Низар Хейраллы провели в Москве трехстороннюю экспертную встречу по Сирии. Ансари также встретился с замминистра обороны РФ Александром Фоминым.