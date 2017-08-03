Правительство Армении предоставит организациям кредиты под низкие проценты, чтобы те на месте расплатились за заготовки сельхозпродукции

Министерство сельского хозяйтва Армении предоставит организациям кредиты под низкие проценты, чтобы те на месте расплатились за заготовки сельхозпродукции. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства Армении 3-го августа. Правительство Армении утвердило пилотную программу по льготным кредитам для перерабатывающих предприятий.

Министр сельского хозяйтва Армении Игнатий Аракелян сказал, что кредиты будут выдаваться под 3% годовых.

На субсидирование этих кредитов правительство Армении выделит 70 млн драмов, сэкономленных за счет других затратных статей Министерства сельского хозяйтва Армении.

«Субсидирование можно будет получить только с целью уплаты за заготовки сельхозпродукции. Кроме того, деньги будут выдаваться не заводам, а напрямую фермерам – по договорам. Мы думаем, что кредитами воспользуются около 20 малых и средних предприятий»,- сказал министр сельского хозяйтва Армении Игнатий Аракелян.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил проскедить за целевым исползьзованием выделенных средств.