Правительство Армении утвердило проект о продаже здания Министерства транспорта

Правительство Армении утвердило проект о продаже через аукцион здания Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении. Как передает «Арменпресс», предлагается осуществить отчуждение здания Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении и прилегающего земельного участка по адресу ул. Налбандяна, 28, путем классического аукциона.

По данным оценки, стоимость указанного имущества составляет 13 223 400 652 драмов, покупатель обязуется уплатить кадастровую стоимость земельного участка - 151 239 348 драмов.