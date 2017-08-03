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Среди пострадавших от взрыва на военной базе в Абхазии армян нет: МИД Армении


По сведениям, полученным от представителей армянской общины в Абхазии, среди пострадавших от взрыва на военной базе в Абхазии армян нет. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

2-го августа в селе Приморское Гудаутского района на складе МО Абхазии прозвучал взрыв: пострадало 60 человек, из коих 28 были госпитализированы. Расследованием занимается транспортная полиция Абхазии.

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