Правительство Армении выделило Министерству территориального управления Армении на застройки в городе Джермук выделено 1 млрд 190 млн драмов. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства Армении 3-го августа.

«Известно, что для исправления дисбаланса в развитии областей Армении было выделено 8-10, можно сказать, «мегаполисов» в кавычках, которые будут призваны оживить окрестные сельские поселения и территории»,- сказал министр территориального управления Армении Давид Локян.

По его словам, выделенные средства пойдут на укрепление инфраструктур, формирование нормальной среды в населенных пунктах. «А на следующий год, в продолжение этой программе, мы создадим ряд инфраструктур для бизнеса, которые превратят Джермук в эффективный региональный центр, его привлекательность резко возрастет»,- сказал министр территориального управления Армении Давид Локян.

«Мы уже все поняли, что Джермук - мегаполис?»,- пошутил премьер-министр Армении Карен Карапетян.

«Не забудьте кавычки»,- ответил министр территориального управления Армении Давид Локян.