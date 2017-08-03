Опрос: рейтинг поддержки Трампа достиг нового минимума

Рейтинг поддержки американцами президента США Дональда Трампа снизился до 33% и достиг самого низкого показателя с момента его инаугурации в Вашингтоне 20 января. Об этом свидетельствуют обнародованные в среду результаты опроса общественного мнения, проведенного Квиннипэкским университетом.

Как выяснили исследователи, 61% респондентов заявил, что недовольны тем, как Трамп справляется с обязанностями президента. 33% придерживаются обратной точки зрения, остальные не смогли или отказались ответить на поставленный вопрос,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

29 июня университет опубликовал результаты предыдущего опроса. Согласно ему, соотношение недовольных работой президента и одобряющих ее составляло 55% на 40%. На тот момент это был самый низкий показатель поддержки Трампа.

Теперь 62% респондентов (против 34%) считают главу государства нечестным. 63% опрошенных (против 34%) упрекают Трампа в отсутствии качеств настоящего лидера, а 59% (против 39%) полагают, что ему нет дела до простых американцев.

Исследование было проведено по телефону по всей стране в период с 27 июля по 1 августа среди 1125 американцев, имеющих право голоса. Погрешность результатов составляет 3,4 процентных пункта.



