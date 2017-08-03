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Вылетевший в Каир профессор Ованнисян обсудит вопрос транспортировки граждан Армении


По инициативе МИД Армении, для обеспечения процесса выздоровления раненного в Хургаде армянского туриста Минздрав Армении командировал в Каир профессора Ованнисяна – руководителя клиники общей и торакальной хирургии МЦ Эребуни. Об этом в беседе с «Арменпресс»  сказала пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Анаит Айтаян.

 «Министр здравоохранения Армении командировал в каир профессора Артака Ованнисяна. Он на месте ознакомится с состоянием раненых, обсудит вопрос их транспортировки. Доктор выехал утром 3-го августа»,- сказала пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Анаит Айтаян.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере шесть туристов были ранены в результате нападения вооруженного ножом мужчины на пляже в египетском городе Хургада. СМИ сообщают о двух погибших - гражданах Украины.

Вооруженный ножом мужчина напал на иностранных туристов, отдыхающих на пляже одного из отелей в Хургаде. В результате погибли две женщины из Германии, еще четыре — из Армении, Чехии и России — получили ранения. Нападавшего задержали, это 28-летний Абдель Рахман Шаабан.

Мотивы, толкнувшие его на преступление, пока неизвестны. По имеющейся информации, преступник может страдать психическим заболеванием. Некоторые египетские СМИ написали, что он исповедовал идеологию ИГ, а на допросе заявил, что "жил по законам шариата". Другие СМИ утверждают, что причиной нападения стала бытовая ссора.

Об атаке в курортном городе Хургаде на Красном море сообщило МВД Египта. По официальным данным, по меньшей мере шесть женщин ранены, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Нападавший задержан, его допрашивают, чтобы выяснить его мотивы. По некоторым данным, он проник на туристический пляж, проплыв по морю со стороны общественного пляжа.

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