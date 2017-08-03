Юнкер иронично прокомментировал организацию работы администрации Трампа

Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер с иронией прокомментировал организацию работы администрации президента США Дональда Трампа, в которой в последние две недели произошла серия кадровых перестановок.

"Это потрясающе, - сказал глава ЕК в интервью газетеPolitico, комментируя, в частности, увольнение директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи. - Мы лучше организованы, чем администрация Трампа, потому что при каких-либо внутренних сложностях мы их разрешаем путем личного собеседования вместо увольнения людей",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.





