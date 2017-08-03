Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил сделать предложения по программе строительства в Армении малых и средних водохранилищ

В Армении будут разработаны программы строительства малых и средних водохранилищ. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства Армении 3-го августа.

«Основная поставленная нами задача в сфере водных ресурсов – кардинальное повышение эффективности управления», - заявил сегодня на заседании правительства Армении премьер-министр республики Карен Карапетян.

По словам премьера, разработка и реализация новых решений становится крайней необходимостью.В частности, как отметил К.Карапетян, важную роль может сыграть строительство малых и средних водохранилищ.

Глава правительства поручил председателю Госкомитета водного хозяйства Арсену Арутюняну в двухмесячный срок изучить возможности строительства водохранилищ и представить предложение, включающее и примерную смету. Обсуждения нужно провести с министерствами охраны природы, территориального управления и развития, сельского хозяйства и МЧС.