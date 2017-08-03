Спасатели нашли тела двух жертв взрыва в Абхазии

Тела двух человек, погибших от осколочных ранений во время взрывов на складе боеприпасов в Абхазии, найдены в четверг утром недалеко от места происшествия, сообщили ТАСС в МВД республики.

"Чуть выше источника найдены тела двоих человек, предположительно туристов, которые погибли от осколочных ранений. Ищем еще одного человека", - уточнили в ведомстве,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В МВД республики отметили, что туристки, вероятно, погибли при первых взрывах, когда возвращались с водопада, расположенного выше места происшествия.

В среду в результате взрывов на складе боеприпасов минобороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района ранения получили до 60 человек, 28 из них госпитализированы. Расследованием занимаетсятранспортная прокуратура республики.



