В одной из квартир в Ереване обнаружен труп 34-летней женщины







На место происшествия прибыли представители полиции и следователи.

Назначен ряд экспертиз, в том числе для выявления причин смерти. В одной из квартир в Ереване был обнаружен труп 34-летней женщины. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, около 06:20 дежурная группа "Скорой помощи" сообщила в полицию, что, отправившись по вызову в одну из квартир по адресу Туманяна, 31, обнаружила в спальне труп женщины - 34-летней Мелинэ А.На место происшествия прибыли представители полиции и следователи.Назначен ряд экспертиз, в том числе для выявления причин смерти.