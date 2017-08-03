Время в Ереване: 11:07:36,   3 Август

В одной из квартир в Ереване обнаружен труп 34-летней женщины


В  одной из квартир в Ереване был обнаружен труп 34-летней женщины. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, около 06:20 дежурная группа "Скорой помощи" сообщила в полицию, что, отправившись по вызову в одну из квартир по адресу Туманяна, 31, обнаружила в спальне труп женщины - 34-летней Мелинэ А.

На место происшествия прибыли представители полиции и следователи.  
Назначен ряд экспертиз, в том числе для выявления причин смерти.

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