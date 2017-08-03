Армения встретит гостей 3D-изображениями эксклюзивных образцов нашей культуры

Директор компании «Солид Системс» Рубен Саргсян представил Министерству культуры Армении образец виртуального изображения одного из музейных экспонатов на своем билборде.

Есть идея – установить в аэропорту «Звартноц» на 10 билбордах 3D-изображения эксклюзивных образцов нашей культуры из Музея истории Армении.

«Это новая инициатива, думаю, будет очень интересно, если образцы нашей культуры прдстанут прибывающим гостям и жителям Армении в 3D-формате. Это будет способствовать росту интереса к нашей истории»,- сказал в беседе с «Арменпресс» директор компании «Солид Системс» Рубен Саргсян.

Автор идеи – министр культуры Армении Армен Амирян.