Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил оказать помощь пострадавшим от стихийных бедствий крестьянам

Первое поручение премьер-министра Армении Карена Карапетяна на сегодняшнем заседании правительства РА касалось вопросов помощи фермерам, хозяйства которых пострадали вследствие стихийных бедствий.

Как передает «Арменпресс», в частности, премьер-министр Армении Карен Карапетян отметил, что были даны поручения относительно исследования и представления возможных решений по устранению последствий выпавшего ранее в республике града.

По словам К. Карапетяна, проведены комплексные исследования и предложены возможные варианты по предоставлению государственной помощи фермерам, чьи хозяйства в течение года пострадали не только от града, но и вследствие заморозков и паводков.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил министрам сельского хозяйства Игнатию Аракеляну, территориального управления и развития Давиду Локяну, председателю Государственного комитета водного хозяйства министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Арсену Арутюняну и всем губернаторам в месячный срок предпринять необходимые меры с тем, чтобы уступить фермерам из общин, на 80-100% пострадавших от стихийных бедствий, средства, собранные в качестве налога на землю, оросительную воду и пр.