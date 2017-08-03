Гол Генриха Мхитаряна помог «Манчестер Юнайтед» одержать победу над «Сампдорией»

«Манчестер Юнайтед» завершил предсезонное турне, одержав верх над «Сампдорией» со счетом 2-1 на заполненном до отказа стадионе «Авива Стэдиум» в Дублине.

Как передает «Арменпресс», третий гол Генриха Мхитаряна в этом предсезонье вывел «красных дьяволов» вперед, тогда как Неманья Матич, для которого этот матч стал неофициальным дебютом, великолепно выступил в полузащите. После перерыва Деннис Прат сравнял счет, однако вышедший на замену Хуан Мата решил исход встречи в пользу «редс».

Армянский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян после матча на своей странице в социальной сети Facebook написал: «Какое потрясающее завершение нового начала».

Следующая встреча «Манчестер Юнайтед» состоится 8-го августа: «Манчестер Юнайтед» встретится с мадридским«Реалом» в игре на Суперкубок УЕФА.



Henrikh Mkhitaryan GOAL HD - Manchester United... by taftadarka2016