В первом туре Кубка Синкфилда Левон Аронян стартовал с победы над Непомнящим

Армянский гроссмейстер Левон Аронян одержал победу в первом туре Кубка Синкфилда над россиянином Яном Непомнящим. Как передает «Арменпресс»,

Аронян, игравший белыми, одержал победу на 29-м ходу. Во втором туре армянский шахматист сыграет с Фабиано Каруана.

Традиционный Кубок Синкфилда, являющийся третьим этапом Grand Chess Tour, проходит с 31 июля по 12 августа в Сент-Луисе. 10 гроссмейстеров играют по круговой системе. Общий призовой фонд – 300 тысяч долларов, победитель получает 75 тысяч.

Состав: Магнус Карлсен (Норвегия, 2822), Уэсли Со (США, 2810), Фабиано Каруана (США, 2807), Левон Аронян (Армения, 2799), Хикару Накамура (США, 2792), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2789), Виши Ананд (Индия, 2783), Сергей Карякин (Россия, 2773), Петр Свидлер (Россия, 2751), Ян Непомнящий (Россия, 2751).

Результаты 1 тура: Аронян - Непомнящий 1-0, Карякин - Свидлер 1-0, Вашье-Лаграв - Со 1-0, Каруана - Карлсен, Ананд - Накамура ничьи.

Пары 2 тура: Аронян - Каруана, Карлсен - Карякин, Накамура - Вашье-Лаграв, Свидлер - Ананд, Непомнящий –Со.