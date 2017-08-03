Тегеран подготовил меры в ответ на санкции США

Иран подготовил список из 16 мер в качестве ответа на ужесточение США санкций против Тегерана, сообщил замминистра иностранных дел этой страны Аббас Аракчи.

В выступлении по государственному телевидению он не конкретизировал, какие шаги намерено предпринять иранское руководство, однако отметил, что некоторые из них коснутся совершенствования вооруженных сил страны.

Он также заявил, что введением санкций "была нарушена ядерная сделка",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ранее сообщалось, что Иран направил жалобу в СБ ООН и в комиссию по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в связи с введением новых санкций США.