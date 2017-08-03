МЧС Армении впервые провело учение по управлению миграционными потоками с участием грузинских наблюдателей

Международная организация по миграции ООН и министерство по чрезвычайным ситуациям Армении в погранично-пропускном пункте Гогаван провели совместные учения на тему «Управление миграционными потоками при крупных стихийных бедствиях или военных действиях». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Глава МЧС РА Давид Тоноян вместе с прибывшими из Грузии высокопоставленными должностными лицами проследил за процессом учета и размещения мигрантов, ознакомились с технической оснащенностью лагеря и условиями.

«Подобные учения необходимо проводить в максимально приближенным к реальности условиях, чтобы мы смогли выявить существующие упущения и устранить их», – отметил Д. Тоноян.

Учения стали первым мероприятием, проводимым под международной эгидой, в котором в качестве наблюдателя вовлечена также и грузинская сторона и которое проводится в рамках программы по расширению армяно-грузинского сотрудничества в чрезвычайных ситуациях.