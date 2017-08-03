В Белом доме представили законопроект о новом порядке выдачи грин-карт

Сенаторы-республиканцы в среду представили в Белом доме законопроект о введении новых ограничений и условий для выдачи рабочих виз. Текст инициативы также лично поддержал президент страны Дональд Трамп.

По его словам, новый законопроект заменяет собой прежний порядок и "вводит новую, основанную на очках систему по получению грин-карт".

"В рамках этого конкурсного процесса предпочтение будет отдаваться тем претендентам, кто говорит по-английски, обеспечивает себя и свои семьи и обладает навыками, которые полезны для нашей экономики", - пояснил Трамп.

Согласно материалам, распространенным пресс-службой Белого дома, в законопроекте предлагается ликвидировать нынешнюю систему розыгрыша виз, которая названа устаревшей, а также обслуживающей "сомнительные экономические и гуманитарные интересы",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Снижается также квота на получение права на постоянное проживание беженцами. На это теперь смогут рассчитывать 50 тыс. человек в год в возрасте от 13 лет. Действующая квота в материалах не уточняется.

Разработчиками законопроекта выступили двое сенаторов-республиканцев - Том Коттон (от штата Арканзас) и Дэвид Пердью (от штата Джорджия).



