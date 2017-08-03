Премьер Японии провел перестановки в правительстве

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ утвердил в четверг новый состав правительства, заменив в нем 14 из 19 министров, в том числе глав МИД и минобороны. Вместе с тем свои посты сохранили ближайшие соратники Абэ - вице-премьер, министр финансов Таро Асо, генсек кабмина Ёсихидэ Суга, а также министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, ответственный за развитие экономического сотрудничества с Россией.

Министром иностранных дел в новом правительстве Абэ вместо Фумио Кисиды, который занимал эту должность четыре года и восемь месяцев, стал Таро Коно. В 2015-2016 годах он был главой ведомства по делам административной реформы и председателем комиссии по делам общественной безопасности. Коно поддерживает курс Абэ на пересмотр девятой "мирной" статьи конституции. В то же время, несмотря на положительное отношение к стратегическому альянсу между Токио и Вашингтоном, он считается сторонником пересмотра соглашения о статусе американских вооруженных сил на территории Японии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Коно закончил Джорджтаунский университет и является потомственным политиком. Его отец Ёхэй Коно в 90-е годы был генеральным секретарем кабинета министров, дважды возглавлял внешнеполитическое ведомство и был вице- премьером.

Проблемный пост министра обороны Японии достался Ицунори Онодэре, который уже занимал эту должность в 2012-2014 годах. В частности, он принимал участие в первой встрече глав МИД и минобороны Японии и РФ в формате "два плюс два", состоявшейся в ноябре 2013 года. Онодэра известен как сторонник повышения оборонного потенциала Японии. Группа депутатов под его руководством разработала пакет предложений, касающихся приобретения систем противоракетной обороны Aegis Ashore, а также принятия на вооружение Сил самообороны наступательных средств - крылатых ракет.