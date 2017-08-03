Трамп опроверг сообщения о своем сравнении Белого дома со свалкой

Президент СЩА Дональд Трамп в очередной раз обвинил СМИ в публикации лживых сообщений о его заявлениях.

Поводом послужила публикация на сайте golf.com статьи о том, что при посещении принадлежащего ему закрытого гольф-клуба в Бедминстере (штат Нью-Джерси) он якобы сказал своим партнерам по игре, что любит посещать клуб, поскольку Белый дом является "свалкой",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Я люблю Белый дом, это одно из прекраснейших зданий (домов), которые я когда-либо видел. Однако фейковые новости заявили, что я назвал его свалкой. АБСОЛЮНАЯ ЛОЖЬ", - написал президент США в твиттере.