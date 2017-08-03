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Ливневые дожди на юге Китая привели к гибели 10 человек


Десять человек погибли, четверо пропали без вести и свыше 196 тысяч пострадали из-за ливневых дождей, наводнений и небольших оползней в южных и западных районах Китая, сообщает телеканал CCTV.

Разгул стихии в период с 30 июля по 2 августа затронул 17 городов в провинциях Гуандун, Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, городе центрального подчинения Чунцин и Гуанси-Чжуанском автономном районе,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Прямой экономический ущерб составил 110 миллионов юаней (16,3 миллиона долларов). Свыше 800 зданий были повреждены, пострадали порядка 6,5 тысяч гектаров сельхозугодий.

 



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