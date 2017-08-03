Один из пострадавших в результате взрыва в Давидашене умер: на месте происшествия обнаружены снаряды(дополненное)
Один из пострадавших в результате прогремевшего вечером 2 августа в ереванском районе Давидашен взрыва молодых людей скончался в больнице.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, взрыв произошел во дворе дома 56/2, принадлежащего Р.М. В результате взрыва пострадали 20-летний А.Е. и 32-летний Н.Е. Пострадавшие были госпитализированы в медцентр «Армения», где Н.Е. скончался. Врачи оценивают состояние А.Е. как крайне тяжелое.
На месте происшествия обнаружены две мины, одна из них разрезанная на части.
«2-го августа, в 20.15, в Маштоцском отделении полиции Армении было получено сообщение о том, что службе «911» МЧС Армении поступил вызов от неизвестного о взрыве по одному из адресов на 2-й улице Давиташена. Выяснилось, что в доме 56/2 по 2-й улице Давиташена произошел взрыв, вследствие чего с диагнозом «политравма» в МЦ «Армения» поступили Ашот Епремян, 1997 г.р., и Николай Епремян, 1985 г.р. во дворе дома были обнаружены снаряд калибра 120 мм и осколки от разорвавшегося снаряда.3-го августа, в 1.30, из МЦ «Армения» сообщили, что 2-го августа, в 23.20, Николай Епремян умер в отделении реанимации, не приходя в сознание. Назначены экспертизы, ведется расследование»,- сказано в заявлении полиции Армении.