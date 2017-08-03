Один из пострадавших в результате взрыва в Давидашене умер: на месте происшествия обнаружены снаряды(дополненное)

Один из пострадавших в результате прогремевшего вечером 2 августа в ереванском районе Давидашен взрыва молодых людей скончался в больнице.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, взрыв произошел во дворе дома 56/2, принадлежащего Р.М. В результате взрыва пострадали 20-летний А.Е. и 32-летний Н.Е. Пострадавшие были госпитализированы в медцентр «Армения», где Н.Е. скончался. Врачи оценивают состояние А.Е. как крайне тяжелое.

На месте происшествия обнаружены две мины, одна из них разрезанная на части.

«2-го августа, в 20.15, в Маштоцском отделении полиции Армении было получено сообщение о том, что службе «911» МЧС Армении поступил вызов от неизвестного о взрыве по одному из адресов на 2-й улице Давиташена. Выяснилось, что в доме 56/2 по 2-й улице Давиташена произошел взрыв, вследствие чего с диагнозом «политравма» в МЦ «Армения» поступили Ашот Епремян, 1997 г.р., и Николай Епремян, 1985 г.р. во дворе дома были обнаружены снаряд калибра 120 мм и осколки от разорвавшегося снаряда.

- сказано в заявлении полиции Армении.