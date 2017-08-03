Нижняя палата парламента Бразилии проголосовала против предъявления обвинений Темеру

Нижняя палата парламента Бразилии высказалась в среду против предъявления президенту страны Мишелу Темеру обвинений в коррупции. Против инициативы на заседании, которое транслирует в прямом эфире телеканал Globo, уже проголосовали 159 депутатов, один воздержался, еще 12 отсутствовали.

Для продолжения судебного разбирательства инициативу должны были поддержать не менее двух третей членов нижней палаты законодательного органа, то есть 342 депутата из 513. Решение нижней палаты означает, что уголовный процесс против главы государства будет приостановлен до завершения его мандата в конце 2018 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Правительство Бразилии не откажется от взятого курса на реформы и будет работать над трансформацией страны вплоть до конца 2018 года, заявил Темер.