По причине резкого ухудшения состояния здоровья умер председатель ОО «Ахиллес» Эдуард Ованнисян

2-го августа в возрасте 78 лет умер председатель ОО «Ахиллес» по защите прав автолюбителей Эдуард Ованнисян. На сайте ОО «Ахиллес» до этого был организован сббор средств для организации его лечения зарубежом.

Эдуард Ованнисян родился в 1939 году. В 1962 году он закончил Армянский Сельхоз институт по специальности инженер-механик. Он являлся председателем ОО «Ахиллес» по защите прав автолюбителей с 2000-го года.

Редакция «Арменпресс» выражает соболезнование семье и близким покойного.