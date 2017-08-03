Отборочный этап ЧМ-2019: сборная Армении по баскетболу начала возглавлять турнирную таблицу подгруппы А
Сборная Армении по баскетболу начала возглавлять турнирную таблицу подгруппы А. Как передает «Арменпресс», 5-го августа сборная Армении по баскетболу примет сборную Швеции.
2-го августа сборная Армении по баскетболу обыграла сборную Словакии со счетом 75-61. Самым результативным игроком был признан Аллан Гесс, который набрал 22 очка.
Встреча сборной Армении по баскетболу с шведской сборной состоится 5-го августа, в 20:00.
09:03, 14.07.2017
Ереванский бестселлер 4/69: В рейтинговой таблице - книга «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундеры
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
- 12:58 Юнкер выступил против прекращения переговоров о вступлении Турции в ЕС
- 12:47 «Так что, курите меньше»: Премьер-министр Армении Карен Карапетян откликнулся на стратегические цели борьбы с курением
- 12:44 Welt: в Ираке нашли данные о находящихся в Европе террористах ИГ
- 12:41 Опрос: рейтинг поддержки Трампа достиг нового минимума
- 12:34 Вылетевший в Каир профессор Ованнисян обсудит вопрос транспортировки граждан Армении
- 12:28 Юнкер иронично прокомментировал организацию работы администрации Трампа
- 12:07 Спасатели нашли тела двух жертв взрыва в Абхазии
- 11:41 Армения встретит гостей 3D-изображениями эксклюзивных образцов нашей культуры
- 11:24 Гол Генриха Мхитаряна помог «Манчестер Юнайтед» одержать победу над «Сампдорией»
- 11:22 В первом туре Кубка Синкфилда Левон Аронян стартовал с победы над Непомнящим
- 11:19 Духовный лидер Ирана утвердил на посту президента Хасана Роухани
- 11:00 МЧС Армении впервые провело учение по управлению миграционными потоками с участием грузинских наблюдателей
- 10:59 Тегеран подготовил меры в ответ на санкции США
- 10:50 В Белом доме представили законопроект о новом порядке выдачи грин-карт
- 10:38 На танцевальном фестивале в Бурятии отравились 77 человек
- 10:33 Премьер Японии провел перестановки в правительстве
- 10:26 Для обеспечения процесса выздоровления раненного в Хургаде армянского туриста в Каир командирован профессор Ованнисян
- 10:23 Трамп опроверг сообщения о своем сравнении Белого дома со свалкой
- 10:17 Конституционная ассамблея Венесуэлы начнет работу 4 августа
- 10:10 Ливневые дожди на юге Китая привели к гибели 10 человек
- 10:10 Один из пострадавших в результате взрыва в Давидашене умер: на месте происшествия обнаружены снаряды(дополненное)
- 10:09 Нижняя палата парламента Бразилии проголосовала против предъявления обвинений Темеру
- 10:05 По причине резкого ухудшения состояния здоровья умер председатель ОО «Ахиллес» Эдуард Ованнисян
- 10:04 Отборочный этап ЧМ-2019: сборная Армении по баскетболу начала возглавлять турнирную таблицу подгруппы А
- 09:59 На севере Ирака за национальную принадлежность были убиты тысячи езидов: Азиз Тамоян
- 09:54 Одна из крупнейших компаний Абу-Даби готовится произвести крупные инвестиции в Армении: посол Армении в ОАЭ и Катаре Гегам Гарибджанян
- 09:53 Госдеп запретил американцам посещать КНДР
- 09:17 Предстоящие новости: 03.08.2017
- 09:05 Европейские индексы - 02-08-17
- 09:04 Американские индексы - 02-08-17
- 09:04 Цены на цветные металлы - 02-08-17
- 09:03 Цены на драгоценные металлы - 02-08-17
- 09:02 Цены на нефть выросли - 02-08-17
- 02.08-20:56 Убийство в Шамираме произошло из-за требования вернуть долг
- 02.08-20:38 Анонс мероприятий на 3 августа
13:33, 27.07.2017
Просмотрели 1804 раз Израиль готов продавать военную технику и Армении: замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян
13:34, 27.07.2017
Просмотрели 1700 раз Аномальная жара в Армении и повышенная пожароопасность: температура воздуха на 4-6 градусов выше нормы
12:43, 27.07.2017
Просмотрели 1621 раз Государство возместит стоимость учебников для учеников из приграничных областей Армении и внедрит особый механизм платы за учебу
16:04, 27.07.2017
Просмотрели 1357 раз Песков не готов ответить на вопрос, пошлет ли Россия посла в США
21:27, 28.07.2017
Просмотрели 1243 раз В результате огнестрельного выстрела погиб контрактный военнослужащий