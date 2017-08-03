Отборочный этап ЧМ-2019: сборная Армении по баскетболу начала возглавлять турнирную таблицу подгруппы А

Сборная Армении по баскетболу начала возглавлять турнирную таблицу подгруппы А. Как передает «Арменпресс», 5-го августа сборная Армении по баскетболу примет сборную Швеции.

2-го августа сборная Армении по баскетболу обыграла сборную Словакии со счетом 75-61. Самым результативным игроком был признан Аллан Гесс, который набрал 22 очка.

Встреча сборной Армении по баскетболу с шведской сборной состоится 5-го августа, в 20:00.