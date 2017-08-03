На севере Ирака за национальную принадлежность были убиты тысячи езидов: Азиз Тамоян

Езидская община Армении помнит и чтит память езидов, подвергшихся геноциду на севере Ирака. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал председатель Союза езидов мира Азиз Тамоян, подчеркнув, что 3-го августа 2014 года в Северном Ираке только за свою национальную принадлежность были убиты тысячи езидов.

«Произошедшее 3-го августа 2014 года в Северном Ираке было геноцидом. Это было обдуманное действие, направленное против езидов и христиан, проживающих в этом регионе. Террористы стремились уничтожить езидов, чтобы захватить эти территории. Их преступные действия разбили тысячи судеб. 50 сел были физически уничтожены. Часть жителей была убита, часть убежала в Синджарские горы. Там в палатках продолжают проживать езиды. Многие переехали в другие страны. В плен были взяты тысячи женщин. В 21-м веке продавали женшин»,- сказал председатель Союза езидов мира Азиз Тамоян.

Говоря о международном отклике на геноцид езидов, председатель Союза езидов мира Азиз Тамоян сказал, что таковой был. Ряд стран признали геноцид езидов, однако этого недостаточно.

«Признание остется на бумаге, надо делать реальные шаги. Надо ввести войска и вернуть поселения езидов. США, Европа, РФ обещали озвободить эти территории и вернуть их езидам в статусе автономии, однако результатов пока не видно»,- сказал председатель Союза езидов мира Азиз Тамоян.

Езиды Армении требуют, чтобы сверхдержавы обеспечили возврат езидов в свои поселения на севере Ирака и объявление езидской автономии. Как сказал председатель Союза езидов мира Азиз Тамоян, попытки уничтожить езидов ведутся с 7-го века, однако езиды выживают, продолжают сохранять свою идентичность и религию.

«Мы чтом память погибших. Они пали за сохранение нации, их убили за национальную принадлежность. Мы продолжим нашу борьбу»,- сказал председатель Союза езидов мира Азиз Тамоян.