Госдеп запретил американцам посещать КНДР

Госдепартамент США заявил о вступлении с 1 сентября в силу запрета американцам посещать Северную Корею и потребовал от уже находящихся там граждан США покинуть эту страну. Об этом в среду, 2 августа, сообщает Reuters.

Отмечается, что запрет будет действовать в течение ближайшего года. Исключения могут быть сделаны только журналистов и сотрудников гуманитарных организаций,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

О возможном запрете властей США своим гражданам на путешествия в Северную Корею стало известно 21 июля. Тогда сообщалось, что о введении запрета будет объявлено 27 июля и он вступит в силу через 30 дней.