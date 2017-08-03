Одна из крупнейших компаний Абу-Даби готовится произвести крупные инвестиции в Армении: посол Армении в ОАЭ и Катаре Гегам Гарибджанян

Одна из крупнейших компаний Абу-Даби готовится произвести крупные инвестиции в Армении. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал посол Армении в ОАЭ и Катаре Гегам Гарибджанян, комментируя отношения между обеими странами, предстоящие активности, роль армянской общины.

-Г-н Гарибджанян, как вы охарактеризуете нынешний уровень отношений между Арменией и ОАЭ?

- Отношения между Арменией и ОАЭ находятся на высоком уровне. За последние несколько лет состоялось несколько взаимных визитов политического, экономического, познавательного характера. Происходят периодические встречи и консультации – как по 2-сторонним, так и региональным вопросам. Важным событием явился официальный визит президента Армении Сержа Саргсяна в ОАЭ 9-10-го ноября 2016 года; 21-22-го марта этого года состоялся рабочий визит президента Армении Сержа Саргсяна в ОАЭ, где он выступил на бизнес-форуме ОАЭ-Армения.

-Какие достижения в отношениях между обеими странами вы выделите?

-Как я уже сказал, важным событием явился официальный визит президента Армении Сержа Саргсяна в ОАЭ 9-10-го ноября 2016 года, затем 21-22-го марта этого года состоялся рабочий визит президента Армении Сержа Саргсяна в ОАЭ. В ходе этих визитов прошли важные встречи, обсуждения, были достигнуты договоренности.

Указом президента Армении Сержа Саргсяна в ОАЭ, в городе Дубай, будет открыто консульство Армении, что сообщит новый подъем отношениям между обеими странами.

В 2016 году в городе Шаржа было выделено в качестве дара 1300 кв м, для организации постоянной выставки армянских товаров, в Торговопромышленном Центре Армении, проектные работы по которому идут в Армении, затем проект будет утвержден Эмиром Шаржи.

-ОАЭ являются важным партнером для Армении, каковы перспективы развития экономического сотрудничества между обеими странами?

-В бизнес-форуме 22-го марта 2017 года в Абу-Даби принимали участие 350 инвесторов, из коих 250 - из ОАЭ, 100 – из Армении. Бизнес-форум проходил при высоком покровительстве президента Армении Сержа Саргсяна и наследника престола эмирата Абу-Даби шейха Мохаммеда бин Зайед Аль Нахьяна.

Целью бизнес-форума была активизация экономического сотрудничества между обеими странами, представление инвестиционной среды в Армении и различных взаимовыгодных проектов.

-Каковы последние данные по торговому обороту, удовлетворительны ли эти цифры?

-За январь-июнь 2017 года торговый оборот между обеими странами составил: 27 млн 237.1 тысяч долларов экспорта, 101 млн 437.8 тысяч долларов импорта. Эти цифры не являются удовлетворительными, поскольку сильно отстают от потенциала обеих стран.

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Интервью - Анны Гзирян