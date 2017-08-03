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Предстоящие новости: 03.08.2017


Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 3-го августа, состоится очередное заседание правительства Армении, на котором, среди прочих, будет рассмотерн вопрос предоствления территории «Союзу сирийских армян» под малое производство.

Сегодня, 3-го августа, состоится пресс-конференция доцента ГЭУА Атома Маргаряна.Тема: экономическое  положение, возможные пути  развития.

Сегодня, 3-го августа, состоится пресс-конференция депутата НС РА от РПА, зампредседателя  Комитета по государственно-правовым вопросам и защите  прав человека Рустама Махмудяна. Тема: преступление  против  езидов  на севере Ирака 3 авгута 2014г., процесс по его международному  признанию.

Сегодня, 3-го августа, состоится пресс-конференция представителя езидской  общины, гл.редактора  передач Общественного радио на  езидском языке Хасана Тамояна. Тема: 3 августа исполняется 3 года геноцида езидов. Проблемы  езидов  в Армении сегодня.

Сегодня, 3-го августа, состоится пресс-конференция директора Института Гидроэкологии и рыбоводства Эвелины Гукасян. Тема: Севан, последствия  дополнительного забора  воды на запасы  рака и рыбы.

Сегодня, 3-го августа, состоится пресс-конференция главного  тренера мужской сборной Армении по баскетболу Арега Ватяна, главного  тренера женской сборной  Армении по баскетболу Ваагна Арутюняна. Тема: победы  мужской  и женской  баскетбольных команд (до 16 лет) в первенстве  Европы  в  дивизионе С.

Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter и Facebook.

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