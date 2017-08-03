Предстоящие новости: 03.08.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 3-го августа, состоится очередное заседание правительства Армении, на котором, среди прочих, будет рассмотерн вопрос предоствления территории «Союзу сирийских армян» под малое производство.

Сегодня, 3-го августа, состоится пресс-конференция доцента ГЭУА Атома Маргаряна.Тема: экономическое положение, возможные пути развития.

Сегодня, 3-го августа, состоится пресс-конференция депутата НС РА от РПА, зампредседателя Комитета по государственно-правовым вопросам и защите прав человека Рустама Махмудяна. Тема: преступление против езидов на севере Ирака 3 авгута 2014г., процесс по его международному признанию.

Сегодня, 3-го августа, состоится пресс-конференция представителя езидской общины, гл.редактора передач Общественного радио на езидском языке Хасана Тамояна. Тема: 3 августа исполняется 3 года геноцида езидов. Проблемы езидов в Армении сегодня.

Сегодня, 3-го августа, состоится пресс-конференция директора Института Гидроэкологии и рыбоводства Эвелины Гукасян. Тема: Севан, последствия дополнительного забора воды на запасы рака и рыбы.

Сегодня, 3-го августа, состоится пресс-конференция главного тренера мужской сборной Армении по баскетболу Арега Ватяна, главного тренера женской сборной Армении по баскетболу Ваагна Арутюняна. Тема: победы мужской и женской баскетбольных команд (до 16 лет) в первенстве Европы в дивизионе С.

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