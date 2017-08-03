Европейские индексы - 02-08-17

МОСКВА, 3 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 2 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.57% и составил 12181.48 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.39% и составил 5107.25 пункта, британский FTSE снизился на 0.16% и составил 7411.43 пункта, российский MICEX вырос на 1.31% и составил 1965.48 пункта, а RTSI вырос на 0.93% и составил 1022.06 пункта.