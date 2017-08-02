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Убийство в Шамираме произошло из-за требования вернуть долг


В результате  широкомасштабных следственных и иных судебно-процессуальных действий по возбужденному в  Главном управлении по особо важным делам Следственного комитета РА уголовному  делу   по факту  убийства двух и более лиц, имевшего место 1  августа в  селе Шамирам Арагацотнской  области, 1  лицо объявлено в  розыск и 1  - арестовано.  

На основании фактических данных идентифицирована личность подозреваемого в  убийстве  в  селе Шамирам.Это  житель села Мясникян (Армавирская область) Тельман Калашян (1967 г/р).  1  августа в 09:30 часов Калашян поговорил с родственником относительно денежных вопросов – потребовав вернуть деньги, данные его родственникам. Разговор закончился спором. 

Узнав, что его собственный  родственник  и родственники последнего находятся в  в ритуальном салоне  близ кладбища села  Шамирам, на автомашине VAZ 21214 явился туда. Калашян ворвался туда  с ругательствами, потом выстрелил из принесенного оружия в  направлении находящихся  на  поминках.  В результате  4 человека убиты, 7 ранены. 

После  этого Калашян убежал с места  происшествия. Один из участников  поминок  преследовал его на  своей  машине. По данным следствия он настиг преследуемого в  конце  села и сбил машину Калашяна,  которая  от удара съехала с дороги в поле  и в  результате  повреждения  остановилась. 

Калашян с оружием в руке вышел из машины и стал стрелять в  своего преследователя, однако тот увернулся. К  Калашяну  подъехал на машине его двоюродный брат и вывез его с этого места – они уехали оба.

По фактам возбуждено уголовное  дело по пп.1-6 ч.2 ст.104, ч.1 ст.235, ч.1 ст. 34-104 УК РА.

Калашян объявлен в  розыск. Его  двоюродный брат арестован.

Следствие  продолжается.  

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.

 

  



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