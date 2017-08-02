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Открывший стрельбу в селе Шамирам Тельман Калашян привлечен в качестве обвиняемого – 1 лицо арестовано


Подозреваемый в убийстве 4 лиц в селе Шамирам 50-летний Тельман Калашян привлечен в  качестве обвиняемого.

Как  сообщили Арменпресс  в департаменте по информации и связям с СМИ СК РА, ему предъявлено обвинение  по пп.1-6 ч.2 ст.104, ч.1 ст.235, ч.1 ст. 34-104 УК РА.

«В его отношении объявлен розыск. По данному  делу арестовано 1  лицо – родственник  Калашяна, сообщили в департаменте по информации и связям с СМИ СК РА.

Ранее  сообщалось, что в  Главном управлении по особо важным делам Следственного комитета РА возбуждено уголовное  дело по факту  убийства нескольких лиц, имевшего место 1  августа в  селе Шамирам Арагацотнской  области.

Предполагаемый  преступник, руководствуясь чувством личной  неприязни, проник в здание открыл стрельбу по находящимся там людям, затем скрылся с места преступления. В результате стрельбы на кладбище в селе Шамирам пострадало 10 человек: 3 умерли на месте, один умер в больнице, 6 человек были ранены и с ранами разной  степени тяжести  госпитализированы.

 



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