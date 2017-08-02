Открывший стрельбу в селе Шамирам Тельман Калашян привлечен в качестве обвиняемого – 1 лицо арестовано

Подозреваемый в убийстве 4 лиц в селе Шамирам 50-летний Тельман Калашян привлечен в качестве обвиняемого.

Как сообщили Арменпресс в департаменте по информации и связям с СМИ СК РА, ему предъявлено обвинение по пп.1-6 ч.2 ст.104, ч.1 ст.235, ч.1 ст. 34-104 УК РА.

«В его отношении объявлен розыск. По данному делу арестовано 1 лицо – родственник Калашяна, сообщили в департаменте по информации и связям с СМИ СК РА.

Ранее сообщалось, что в Главном управлении по особо важным делам Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по факту убийства нескольких лиц, имевшего место 1 августа в селе Шамирам Арагацотнской области.

Предполагаемый преступник, руководствуясь чувством личной неприязни, проник в здание открыл стрельбу по находящимся там людям, затем скрылся с места преступления. В результате стрельбы на кладбище в селе Шамирам пострадало 10 человек: 3 умерли на месте, один умер в больнице, 6 человек были ранены и с ранами разной степени тяжести госпитализированы.