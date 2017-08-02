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Предъявлено обвинение за совершение хулиганства с применением оружия в одном из ванадзорских кафе


В Лорийском областном управлении СК РА предъявлено обвинение  45-летнему мужчине обвинение за совершение  хулиганства с применением оружия  в  одном из ванадзорских кафе.

Об этом Арменпресс сообщили в департаменте по информации и связям с СМИ СК РА.

30 июля 2017г.  было получено сообщение о том, что примерно в  02:00 часов прозвучали выстрелы в  действующем кафе в городском саду Ванадзора «Саят-Нова».

В Лорийском областном управлении СК РА возбуждено уголовное  дело по ч.1 ст. 235 и  ч.4 ст.258 УК РА. В результате  проведенных следственных мероприятий  выяснились обстоятельства, имеющие  существенное  значение. В  частности, по фактам предварительного следствия  выяснилось, что 45-летний мужчина в  действующем кафе в городском саду Ванадзора «Саят-Нова» произвел около 40 выстрелов из автомата, что сопровождалось также насильственными действиями в  отношении посетителей  кафе.

На основании достаточных доказательств в  отношении стрелявшего  возбуждено уголовное  дело по ч.1 ст. 235 и  ч.4 ст.258 УК РА. В качестве  меры  пресечения назначен арест. 

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.



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