Предъявлено обвинение за совершение хулиганства с применением оружия в одном из ванадзорских кафе

В Лорийском областном управлении СК РА предъявлено обвинение 45-летнему мужчине обвинение за совершение хулиганства с применением оружия в одном из ванадзорских кафе.

Об этом Арменпресс сообщили в департаменте по информации и связям с СМИ СК РА.

30 июля 2017г. было получено сообщение о том, что примерно в 02:00 часов прозвучали выстрелы в действующем кафе в городском саду Ванадзора «Саят-Нова».

В Лорийском областном управлении СК РА возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 235 и ч.4 ст.258 УК РА. В результате проведенных следственных мероприятий выяснились обстоятельства, имеющие существенное значение. В частности, по фактам предварительного следствия выяснилось, что 45-летний мужчина в действующем кафе в городском саду Ванадзора «Саят-Нова» произвел около 40 выстрелов из автомата, что сопровождалось также насильственными действиями в отношении посетителей кафе.

На основании достаточных доказательств в отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 235 и ч.4 ст.258 УК РА. В качестве меры пресечения назначен арест.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.