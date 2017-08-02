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Разыскиваемый обнаружен в Кольцевом саду


В Главном управлении уголовного розыска полиции РА. В  результате  согласованных действий  всех подразделений 2 августа  примерно в  17:00 часов в ереванском Кольцевом саду обнаружен и доставлен в  полицию разыскиваемый  Мартунинским отделом Гегаркуникского управления полиции Аарон Арутюнян (1987 г/р), который 27 июля  совершил побег из Мартунинского МСЗ.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, Аарон Арутюнян передан в Мартунинский отдел.

Следствие  продолжается.



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