Разыскиваемый обнаружен в Кольцевом саду
В Главном управлении уголовного розыска полиции РА. В результате согласованных действий всех подразделений 2 августа примерно в 17:00 часов в ереванском Кольцевом саду обнаружен и доставлен в полицию разыскиваемый Мартунинским отделом Гегаркуникского управления полиции Аарон Арутюнян (1987 г/р), который 27 июля совершил побег из Мартунинского МСЗ.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, Аарон Арутюнян передан в Мартунинский отдел.
Следствие продолжается.
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