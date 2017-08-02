Разыскиваемый обнаружен в Кольцевом саду

В Главном управлении уголовного розыска полиции РА. В результате согласованных действий всех подразделений 2 августа примерно в 17:00 часов в ереванском Кольцевом саду обнаружен и доставлен в полицию разыскиваемый Мартунинским отделом Гегаркуникского управления полиции Аарон Арутюнян (1987 г/р), который 27 июля совершил побег из Мартунинского МСЗ.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, Аарон Арутюнян передан в Мартунинский отдел.

Следствие продолжается.