Трамп подписал самый масштабный пакет санкций против России

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник пакет антироссийских санкций.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, представитель Белого дома сообщил, что скоро Белый дом опубликует соответствующее заявление.

Ранее документ подавляющим большинством голосов одобрили сенат и палата представителей. Новый пакет ограничительных мер станет самым масштабным с начала 2014 года. Законопроект расширяет ряд секторальных санкций против российской экономики. Также он вводит ограничения против российских энергетических проектов, в том числе в Европе.

В Кремле законопроект оценили "крайне негативно". Позднее Москва предписала сократить персонал американских дипломатических миссий в России.