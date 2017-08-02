Время в Ереване: 11:07:36,   2 Август

Ведется следствие для выяснения обстоятельств выстрелов в сторону квартиры Артура Арутюняна


В Абовянском  областном следственном отделе Следственного комитета  РА ведется следствие  для  выяснения  обстоятельств  выстрелов в сторону  квартиры  Артура  Арутюняна. Об этом Арменпресс сообщили в  пресс-службе  СК РА.

27 июля 2017г. в 14:25 часов было получено сообщение о том, что на стене и окнах квартиры  одного из домов 2-го микрорайона г. Абовян есть следы  пуль.

Выяснилось, что квартира  принадлежит Артуру  Арутюняну (кличка – Палач, 1975 г/р), который  вместе  с семьей уехал из РА, а  ключ оставил у  брата.

Произведен осмотр места  происшествия, назначен ряд соответствующих экспертиз.

По факту возбуждено уголовное  дело по п.1 ч.2 ст.185 УК РА.

Следствие  продолжается, проводятся меры  по выяснению подробностей  происшедшего, а  также идентификации личности преступника (преступников).

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации