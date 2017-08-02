В Абовянском областном следственном отделе Следственного комитета РА ведется следствие для выяснения обстоятельств выстрелов в сторону квартиры Артура Арутюняна. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе СК РА.

27 июля 2017г. в 14:25 часов было получено сообщение о том, что на стене и окнах квартиры одного из домов 2-го микрорайона г. Абовян есть следы пуль.

Выяснилось, что квартира принадлежит Артуру Арутюняну (кличка – Палач, 1975 г/р), который вместе с семьей уехал из РА, а ключ оставил у брата.

Произведен осмотр места происшествия, назначен ряд соответствующих экспертиз.

По факту возбуждено уголовное дело по п.1 ч.2 ст.185 УК РА.

Следствие продолжается, проводятся меры по выяснению подробностей происшедшего, а также идентификации личности преступника (преступников).

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.